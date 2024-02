Ist das alles gewesen, Original Bark Co?

Die technische Analyse zeigt, dass die Bark-Aktie derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,13 USD, was einer Abweichung von -0,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,89 USD, was einer Abweichung von +25,84 Prozent entspricht, und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bark derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft. Die Analysten bewerten die Bark-Aktie auch als "Neutral" und erwarten ein Kursziel von 1,34 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Anleger-Stimmung ist uneinheitlich, mit neutralen Bewertungen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen, aber überwiegend negativen Themen in den letzten Tagen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.