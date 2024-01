Ist das alles gewesen, Oracle?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die Analyse der Aktienkurse von Oracle zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Oracle diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen mehrheitlich negative Signale, wodurch die Stimmung als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Oracle also eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Stimmung. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird negativ bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten ist hingegen positiv, da die Oracle-Aktie insgesamt sechs positive, drei neutrale und keine negativen Bewertungen erhält. Das Kursziel der Analysten wird bei 107,88 USD angesiedelt, was eine neutrale Bewertung der Aktie zur Folge hat.

In Bezug auf die Dividende schüttet Oracle nur leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Oracle von unserer Redaktion eine gut Bewertung hinsichtlich der Analysteneinschätzung, während die Stimmung und die Dividendenpolitik neutral bewertet werden.