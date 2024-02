Ist das alles gewesen, Oppenheimer?

Weitere Suchergebnisse zu "TIM Telecom Italia SpA":

Der Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Oppenheimer zeigt sich eine mittlere Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Oppenheimer weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Oppenheimer in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,4 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -2,2 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag Oppenheimer jedoch 0,43 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Oppenheimer ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Oppenheimer-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 38,65 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 39,69 USD liegt. In Summe ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich bei Oppenheimer ein neutrales bis schlechtes Stimmungsbild, sowohl unter den Investoren und Nutzern im Internet als auch in der technischen Analyse. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten war unterdurchschnittlich im Branchenvergleich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.