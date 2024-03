Ist das alles gewesen, Opendoor Technologies?

Die technische Analyse der Opendoor-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 3,26 USD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 2,63 USD liegt, was einer Abweichung von -19,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,26 USD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Opendoor zeigen gemischte Stimmungen. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen eher negative Themen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Opendoor in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Opendoor-Aktie beträgt 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 59,1, was zu einer ähnlichen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Opendoor-Aktie.