Ist das alles gewesen, Onconova Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen neutral ist. Der RSI der Onconova Therapeutics liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,06 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Onconova Therapeutics somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt basiert. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Onconova Therapeutics-Aktie liegt bei 0,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 USD liegt, was einer Abweichung von -14,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,68 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+10,29 Prozent) liegt. Infolgedessen erhält die Onconova Therapeutics in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Onconova Therapeutics diskutiert, allerdings dominierte in den letzten ein, zwei Tagen eher eine negative Stimmung. Aufgrund dieses Bildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Onconova Therapeutics wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält die Onconova Therapeutics auf dieser Ebene daher eine "Schlecht"-Bewertung.