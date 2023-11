Ist das alles gewesen, Oncolys Biopharma?

Die technische Analyse der Oncolys Biopharma-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 617,81 JPY, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der Aktienkurs liegt bei 600 JPY, was einem Abstand von -2,88 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 590,12 JPY, was einer Differenz von +1,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,1 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 49,72, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Oncolys Biopharma zeigt sich insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Oncolys Biopharma-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Anleger-Stimmung.