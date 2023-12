Ist das alles gewesen, ORG?

Die technische Analyse der Aktie der Org zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,66 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 4,23 CNH liegt, was einem Abstand von -9,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,37 CNH, was einer Differenz von -3,2 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal für die Org-Aktie. Der RSI7 liegt bei 42,86 und der RSI25 bei 58,24, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Org ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17 auf. Im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" liegt sie damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Org niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund eines Unterschieds von 1,91 Prozentpunkten.