Ist das alles gewesen, OHB?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum gibt Aufschluss über die Stimmungslage. Wir haben daher die Aktie von Ohb auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ohb zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Ohb.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ohb aktuell bei 36,87 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der Aktienkurs selbst ging bei 42,05 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +14,05 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei -0,5 Prozent und zeigt somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 26,57 und liegt damit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie von Ohb, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ohb im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,25 Prozent erzielt, was 24,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 5,26 Prozent, wobei Ohb aktuell 22,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".