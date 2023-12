Ist das alles gewesen, No Gravity Games Spolka Akcyjna?

Die No Gravity Games-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Aktie in beiden Punkten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für No Gravity Games zeigt ebenfalls neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 53,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,96, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der No Gravity Games-Aktie bei 0,09 PLN, während der Aktienkurs selbst bei 0.0814 PLN notiert, was einem Abstand von -9,56 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,08 PLN, was einer Differenz von +1,75 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen eine neutrale Bewertung.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der No Gravity Games-Aktie.

