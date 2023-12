Ist das alles gewesen, Nippon Ichi Software?

Die Bewertung eines Aktienwerts umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Nippon Ichi Software zeigt sich für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität, die als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Ein weiterer Aspekt der Analyse ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Nippon Ichi Software ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt sind und keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen sind. Auf Basis dieser Analyse erhält Nippon Ichi Software eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nippon Ichi Software-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage weist auf eine negative Abweichung hin, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine annähernd gleiche Bewertung wie der letzte Schlusskurs zeigt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Nippon Ichi Software eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Analysebereichen.