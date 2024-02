Ist das alles gewesen, NexPoint Residential?

Der Relative Strength-Index bewertet die NexPoint Residential Trust Inc-Aktie als neutral, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25). Der RSI7-Wert liegt bei 44,44 und der RSI25-Wert bei 56,16, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indes unverändert, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und neutralen Einstufungen an insgesamt fünf Tagen. Die jüngsten Diskussionen über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die NexPoint Residential Trust Inc insgesamt als "Gut", mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Auch das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 46,5 USD, was einer positiven Entwicklung von 49,61 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut".