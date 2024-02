Ist das alles gewesen, New World Department Store China?

Die New World Department Store China weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen New World Department Store China. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der New World Department Store China um 39,17 Prozent unter dem GD200 (0,6 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,38 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die New World Department Store China ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 220,86 auf, was über dem Durchschnitt der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt. Dies entspricht einem Abstand von 483 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.