Ist das alles gewesen, Netlist?

In den letzten zwei Wochen wurde Netlist von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 1,57 USD um -35,92 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage ab, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Netlist derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Diskussionsintensität über Netlist im Netz war schwach, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und insgesamt zu einer schlechten Bewertung des Unternehmens führt.