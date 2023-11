Ist das alles gewesen, National Westminster Bank?

Die technische Analyse der National Westminster Bank-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,3 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,265 GBP weicht somit um -2,69 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,28 GBP) weicht mit -1,17 Prozent nur minimal vom letzten Schlusskurs ab und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die National Westminster Bank-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der National Westminster Bank liegt bei 69,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 37, was ebenfalls als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Auch bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der National Westminster Bank-Aktie zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die National Westminster Bank besonders positiv diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.