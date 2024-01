Ist das alles gewesen, Narnia HK Group Co Ltd?

Der Aktienkurs von Narnia Hk hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -80,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -99,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit einem Wert von 4,34 Prozent deutlich darunter, nämlich um 84,68 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Narnia Hk-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längere Sicht wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Narnia Hk-Aktie eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet wird die Narnia Hk-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,55 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 32,45 liegt. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.