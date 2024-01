Ist das alles gewesen, Nagase Brothers?

Weitere Suchergebnisse zu "Embotelladora Andina A":

Nagase Brothers wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen deuteten hauptsächlich auf neutrale Themen rund um den Wert hin. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nagase Brothers-Aktie von 2002 JPY mit einer Entfernung von +0,87 Prozent vom GD200 (1984,69 JPY) als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 1918,26 JPY, was einem Abstand von +4,37 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Nagase Brothers-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Nagase Brothers liegt bei 7,41 Punkten und deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 37,05, was weder überkauft noch überverkauft anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Nagase Brothers. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Nagase Brothers unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.