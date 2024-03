Ist das alles gewesen, NOV?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Nov-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt an, dass Nov weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 5 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Da aus dem letzten Monat keine Analystenupdates zu Nov vorliegen, wird die durchschnittliche Empfehlung für diese Aktie auf 25,86 USD geschätzt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nov bei 19,06 USD verläuft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,11 USD, was einem Abstand von +0,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 18,36 USD, was einem Abstand von +4,08 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen die Einstufung "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz zu Nov gab. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.