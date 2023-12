Ist das alles gewesen, NAVSTONE?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Navstone-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigte an drei Tagen ein grünes Stimmungsbarometer, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Navstone-Aktie einen Wert von 1,53 EUR auf, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den 50-Tage-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs (1,55 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (1,41 EUR) um +9,93 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Navstone also basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Navstone durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 5,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Navstone-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Navstone gemischte Bewertungen erhält, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse zu einer "Gut"-Bewertung führt, die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung und die Dividendenpolitik zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.