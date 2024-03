Ist das alles gewesen, Monument Mining?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Monument Mining zeigt eine neutrale Bewertung von 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine gute Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Monument Mining ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4767 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 335,54 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Monument Mining ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer allgemein guten Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Monument Mining in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +62,92 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sowie eine Überperformance von 62,92 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors.

Insgesamt erhält die Monument Mining daher eine gute Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses.