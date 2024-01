Ist das alles gewesen, Microequities Asset Management?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Microequities Asset Management liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Hier bewegt sich der RSI ebenfalls in einem neutralen Bereich bei 42.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Microequities Asset Management in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Microequities Asset Management derzeit bei 0,57 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,54 AUD liegt, was einen Abstand von -5,26 Prozent bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von +1,89 Prozent, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf die Microequities Asset Management. Daher wird die Aktie auch aus Sicht der Anleger mit einem "Neutral" bewertet.