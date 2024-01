Ist das alles gewesen, Metro Performance Glass?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Metro Performance Glass wird als neutral bewertet, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen gab. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,13 AUD liegt, was als positiv eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 0,145 AUD einen Abstand von +11,54 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,12 AUD, was einem Abstand von +20,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant von der Norm abwich. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Metro Performance Glass liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als gut eingestuft.