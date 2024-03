Ist das alles gewesen, Metal Bank?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Metal Bank diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung führte. Der Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün an und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Aktuell sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Metal Bank-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Metal Bank eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Metal Bank verläuft bei 0,03 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,022 AUD, was einem Abstand von -26,67 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 ein Niveau von 0,02 AUD an, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Metal Bank. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Metal Bank daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.