Ist das alles gewesen, Merkur Bank?

Merkur Privatbank wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,09 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,89 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Merkur Privatbank in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft, da in den Kommentaren hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Merkur Privatbank wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Merkur Privatbank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Merkur Privatbank in verschiedenen Bewertungskategorien insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.