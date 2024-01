Ist das alles gewesen, MedX Health?

Die Dividendenrendite von Medx Health beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Medx Health eine Rendite von 71,43 Prozent erzielt, was mehr als 91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -8,67 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Medx Health mit einer Rendite von 80,1 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in Bezug auf Medx Health in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Medx Health daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Medx Health. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Medx Health bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".