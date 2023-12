Ist das alles gewesen, Maxnerva Services?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werden den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Maxnerva Services betrachten. Derzeit beträgt der 7-Tage-RSI 43,75 Punkte, was bedeutet, dass Maxnerva Services momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Maxnerva Services für den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -26,52 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,23 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,169 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit wird Maxnerva Services insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maxnerva Services bei 3,76, was unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent) liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 42,65 auf. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.