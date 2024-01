Ist das alles gewesen, Matador?

Matador-Aktie: Fundamentale Analyse, Branchenvergleich und Anleger-Sentiment

Die Matador-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,29 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Rendite hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt, was 22,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Energie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 22,59 Prozent, und Matador liegt derzeit 22,02 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Matador-Aktie ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Matador. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird die Matador-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 54,71 USD, während der Kurs der Aktie (55,44 USD) um +1,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 57,77 USD, was einer Abweichung von -4,03 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.