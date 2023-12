Ist das alles gewesen, Marudai Food?

Weitere Suchergebnisse zu "MARUDAI FOOD":

Die Aktie von Marudai Food bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,19 %, was 0,73 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus. In technischer Hinsicht wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um 3,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Die Anlegerstimmung bezüglich Marudai Food ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 853,11 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.