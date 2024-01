Ist das alles gewesen, Marathon Petroleum?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Marathon Petroleum-Aktie ist überwiegend positiv, da 6 Bewertungen "Gut" und keine "Schlecht" oder "Neutral" sind. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 148 USD, was eine leichte Abwärtsbewegung von 4,76 Prozent bedeuten würde, da die Aktie derzeit bei 155,39 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität über Marathon Petroleum im Netz ist schwach, was auf ein unterdurchschnittliches Interesse an der Aktie hinweist. Dennoch hat sich die Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Marathon Petroleum liegt derzeit bei 2,23 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Marathon Petroleum liegt bei 42,66, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Marathon Petroleum-Aktie von der Redaktion eine positive Bewertung, basierend auf den Analysteneinschätzungen, der Diskussionsintensität, der Dividendenrendite und dem Relative Strength-Index.