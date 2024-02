Ist das alles gewesen, Maoyan Entertainment?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maoyan Entertainment liegt bei einem Wert von 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,52 für "Internet & Katalog Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -5,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von Maoyan Entertainment von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Maoyan Entertainment-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Maoyan Entertainment.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Maoyan Entertainment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Maoyan Entertainment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

