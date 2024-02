Ist das alles gewesen, MTR?

Weitere Suchergebnisse zu "Iren":

Die Aktie von MTR wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 18,59 liegt 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" von 14,71. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat MTR eine Rendite von -30,94 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,08 Prozent erzielt hat, liegt MTR mit 26,85 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von MTR mit 26,55 HKD aktuell -2,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -16,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von MTR liegt aktuell bei 36,21 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI von MTR liegt bei 55,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.