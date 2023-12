Ist das alles gewesen, Luyin Investment?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Luyin Investment liegt bei 69,44, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56 für die Luyin Investment. Dies wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die Kommentare und Befunde über die Luyin Investment auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Luyin Investment festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Luyin Investment von 5,97 CNH eine Entfernung von -8,29 Prozent vom GD200 (6,51 CNH), was ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,07 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Luyin Investment-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.