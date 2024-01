Ist das alles gewesen, Luks?

Die Luks Vietnam-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -2,06 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +2,15 Prozent ein ähnliches Bild und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) wird Luks Vietnam als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,98, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,03 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Luks Vietnam liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Luks Vietnam im Vergleich zur Branche Baumaterialien eine niedrigere Dividendenrendite von 4,3 % auf, was 1,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.