Ist das alles gewesen, Longeveron LLC?

Die Stimmung und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Longeveron wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und diesem Signal wird die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Longeveron als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Longeveron-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 87,56, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" für Longeveron 1 Mal vergeben, "Neutral" 0 Mal und "Schlecht" 0 Mal. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 1032,08 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Longeveron in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.