Ist das alles gewesen, Logistea A?

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Logistea-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 10,66 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,56 SEK liegt, was einer Abweichung von +17,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,06 SEK über dem aktuellen Kurs (+24,85 Prozent), wodurch die Logistea-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der Beurteilung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Einschätzung für diesen Faktor fällt daher "Neutral" aus. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Logistea ein "Schlecht"-Wert.

Um festzustellen, ob die Logistea-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 41,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso wird der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, mit einem Wert von 32,79 als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel Logistea. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Logistea bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.