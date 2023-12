Ist das alles gewesen, Lockheed Martin?

In den letzten zwei Wochen wurde über Lockheed Martin besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Stimmung, während an vier Tagen eher negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Lockheed Martin führte.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lockheed Martin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 453,56 USD. Der letzte Schlusskurs von 448,02 USD weicht davon um -1,22 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 440,85 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,63 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten sehen die Aktie von Lockheed Martin langfristig als "Neutral"-Titel an. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, waren 3 positiv, 7 neutral und 1 negativ. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 506,22 USD, was einer Erwartung von 12,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende von 2,84 % ist Lockheed Martin im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (17,03 %) als schlecht zu bewerten, da die Differenz 14,19 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.