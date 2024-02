Ist das alles gewesen, LiveChain?

Livechain, ein Unternehmen aus der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, hat kürzlich seine Dividende bekannt gegeben. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was 2,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Livechain ist neutral. Obwohl in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden, gab es in den letzten Tagen keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um Livechain.

Der Relative Strength Index (RSI) von Livechain liegt bei 35,77, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, beläuft sich auf 44,33, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +39 Prozent, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +39 Prozent auf, was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Livechain somit im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.