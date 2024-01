Ist das alles gewesen, LightPath?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass die Lightpath-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,58).

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielte Lightpath in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,34 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie sogar 10,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Lightpath-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Lightpath in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen und Themen verzeichnet. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.