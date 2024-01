Ist das alles gewesen, Landis+Gyr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Landis+gyr liegt mit einem Wert von 40,39 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ teuer betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 37 liegt der genaue Abstand aktuell bei 8 Prozent.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Landis+gyr eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Landis+gyr-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,45 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 2,33). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Landis+gyr-Aktie zeigt für die letzten 7 und 25 Tage Werte von 57 und 40,92, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Basis erhält sie daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Landis+gyr basierend auf der RSI-Bewertung.