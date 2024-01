Ist das alles gewesen, Kycom Holdings?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Kycom liegt bei 75,68, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beträgt 60, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kycom im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kycom. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kycom für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Damit erhält Kycom für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ist Kycom daher ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,11 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 512,68 JPY mit dem aktuellen Kurs von 544 JPY vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 552,06 JPY. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.