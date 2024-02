Ist das alles gewesen, Krones?

Die technische Analyse von Krones-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapier momentan in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 104,35 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 115,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,4 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 111,59 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 115,2 EUR liegt, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Krones basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Krones-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,73 Prozent erzielt, was 1,6 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Maschinen" beträgt 3,27 Prozent, wobei Krones aktuell 1,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Krones zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Krones mit einem Wert von 14,6 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einer Abweichung von 54 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.