Ist das alles gewesen, Koninklijke Ahold Delhaize?

Der Aktienkurs von Koninklijke ANeutral Delhaize hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Aktie damit 24,19 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt ebenfalls 0 Prozent, sodass Koninklijke ANeutral Delhaize aktuell 24,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Koninklijke ANeutral Delhaize bei 27,655 EUR, was +4,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,17 Prozent beläuft. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral" Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Sentiment und Buzz Analyse zeigt Koninklijke ANeutral Delhaize interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert werden konnte, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Koninklijke ANeutral Delhaize diskutiert. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Koninklijke ANeutral Delhaize auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.