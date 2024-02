Ist das alles gewesen, Kong Sun?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander und liefert somit wichtige Hinweise für Anleger. Bei Kong Sun liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 68,97 in einem neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kong Sun-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,04 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 HKD liegt, was einer Abweichung von -47,5 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,03 HKD, wobei der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -30 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kong Sun eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus wird die Aktie auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt erhält Kong Sun somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Analysen, was wichtige Informationen für Anleger liefert.