Ist das alles gewesen, Kering?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Kering wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 46,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Kering-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 44,91, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Kering daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass Kering mit einer Rendite von 20,28 Prozent deutlich besser abschneidet. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0 Prozent, womit Kering erneut eine sehr gute Entwicklung zeigt und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kering eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Auf Basis der Stimmungsanalyse und der Häufung von Kaufsignalen erhält Kering eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 488,56 EUR lag, der letzte Schlusskurs jedoch bei 407,35 EUR, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Kering-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

