Ist das alles gewesen, Kemira?

Die finnische Chemiegesellschaft Kemira bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,47 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Kemira eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kemira liegt derzeit bei 7,69 Euro, was 50 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Kemira bei 67,96 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,38 und führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".