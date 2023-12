Ist das alles gewesen, Juventus Football Club?

Die Juventus Football Club Spa hat in den letzten Tagen eine moderate Kursentwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 0,258 EUR liegt 3,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Die langfristige Bewertung basierend auf den vergangenen 200 Tagen fällt jedoch schlecht aus, da die Distanz zum GD200 bei -16,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Juventus Football Club Spa gesprochen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet. Die verstärkte Diskussion und die gestiegene Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen jedoch zu einer positiven Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Juventus Football Club Spa-Aktie zeigt einen Wert von 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 42,63 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einschätzung für die Juventus Football Club Spa-Aktie.