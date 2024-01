Ist das alles gewesen, Jiangsu Zhongnan Construction?

Die Stimmung unter den Anlegern von Jiangsu Zhongnan Construction ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Jiangsu Zhongnan Construction liegt bei 58,33 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 73,68 und deutet auf eine "schlechte" Einschätzung hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jiangsu Zhongnan Construction in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen und die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen waren jedoch überdurchschnittlich hoch, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage einen Abwärtstrend von 25,15% aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 13,19% unter dem aktuellen Kurs. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen insgesamt eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Einschätzung für Jiangsu Zhongnan Construction, wobei die Anleger-Stimmung und die Aufmerksamkeit der Anleger positiv sind, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.