Ist das alles gewesen, Jiangsu Boqianew Materials Stock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jiangsu Boqian New Materials Stock betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 70,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Meinungen zu Jiangsu Boqian New Materials Stock geäußert. Es gab zwei positive und vier negative Tage sowie drei Tage ohne klare Richtung. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird neben Analysen aus Bankhäusern auch durch die Diskussionen von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall ergibt die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktivität mittelmäßig war und kaum Änderungen in der Stimmung festzustellen waren.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Jiangsu Boqian New Materials Stock sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild als auch aufgrund trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht" eingestuft.