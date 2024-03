Ist das alles gewesen, Ishiharangyo Kaisha?

Die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1401,84 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1530 JPY, was einem Unterschied von +9,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1505,8 JPY, was einer Ähnlichkeit von +1,61 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Bewertung der Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ishihara Sangyo Kaisha liegt bei 34,85, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.