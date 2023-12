Ist das alles gewesen, Inspira Technologies Oxy BHN?

Die technische Analyse der Inspira Oxy Bhn-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,11 USD weicht somit um -17,16 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,17 USD über dem letzten Schlusskurs von 1,11 USD, was einer Abweichung von -5,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Inspira Oxy Bhn-Aktie auch in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating, basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Inspira Oxy Bhn diskutiert, jedoch ist in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Stimmung zu erkennen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Inspira Oxy Bhn-Aktie liegt bei 36,36, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu identifizieren sind. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Inspira Oxy Bhn-Aktie.