Ist das alles gewesen, Inner Mongolia Lantai Industrial?

Der Aktienkurs von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,62 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -10,4 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche um -22,22 Prozent gefallen. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,22 Prozent. Somit liegt Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in beiden Vergleichen unter dem Durchschnitt und erhält deshalb ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Es wurden vermehrt negative Kommentare in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern geführt hat. Die Aktie erhält deshalb von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating. Zudem wurde festgestellt, dass in den Diskussionen über Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry in den sozialen Medien insgesamt ein Rückgang an Aufmerksamkeit und eine Abnahme der Diskussionen zu verzeichnen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie aktuell bei 43,54 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend neutral sind, wobei in den letzten Tagen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen aktuell als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.